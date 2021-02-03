شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن تصدير الدواجن والكتاكيت والبيض للدول العربية وأسيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي إعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور .

وقال "القصير"، أن التصدير يتم الى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها ، 32 ألف كتكوت ، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ وأضاف القصير أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.

وأشار وزير الزراعة، أنه لأول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج، كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.