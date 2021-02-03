شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء النقل والتنمية المحلية والثقافة يطلقون مشروع مولات تجارية بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم، الأربعاء، بمقر وزارة النقل كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل و اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية، وذلك لإعلان اطلاق مشروع مولات تجارية وإدارية وترفيهية على أراضى السكة الحديد بالمنصورة واستعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوي الجمهورية.

وأكد وزير النقل أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لإستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لافتا إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع مضيفاً أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة آخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين موضحا أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التى لها أراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية )

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي.

وأن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروعات التالية ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي و حديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ،ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا.

و اوضح الوزير ان هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير ( تحيا مصر المنصورة )كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم اهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب، لافتا الى أن الوزارة

حريصة بصورة مستمرة علي زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها. وأن مشروع "تحيا مصر المنصورة" سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد و الاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية ، لافتاً إلي أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية علي أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع " تحيا مصر المنصورة" سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس علي أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع . أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والاراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه . مشيرا الى أن المنصورة خرج منها المثقفين والادباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية .

وأشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع الهام مشيرا الى ضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير كما أكد محافظ الدقهلية علي أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة وأنه سيمثل نقلة كبيرة للأهالي وأن المشروع يليق بمكانة محافة الدقهلية مشيراً إلي أن هذا المشروع سيعمل علي خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.