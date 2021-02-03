شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تركيب نظم مراقبة وتأمين ومصاعد كهربائية بالمحطات بـ105 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو تركيبها نظم مراقبة وتأمين فى كافة محطات الخطوط الثلاثة بالإضافة تركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة تصل إلى 105 ملايين جنيه.

وأضافت شركة المترو أن ما قامت به شركة المترو يستهدف تحسين الخدمة والتيسير على الركاب خلال استقلالهم خطوط المترو، بجانب أن كاميرات المراقبة تساعد على تحقيق السيطرة والسلامة الأمنية فإنها تستخدمها الشركة فى مراقبة مستوى الخدمة بالمحطات لحظيا.

وأشارت شركة المترو أن نظم المراقبة والتأمين تستهدف بالإساس تحقيق السيطرة الأمنية وحماية الركاب بجانب تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وواصلت شركة المترو دعوة الركاب والإذاعة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات لحث المواطنين على ارتداء كمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد فيروس كورونا، مع استمرارها في توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت شركة المترو استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.