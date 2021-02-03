شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار جنيه استثمارات الشركة القابضة للرى والصرف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل، الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع لبحث مديونيات القابضة للرى والصرف وتذليل كافة المعوقات التى تواجه العمليات المتعثرة التى تقوم بها الشركة.

أوضح عبد العظيم أن الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف تصل استثماراتها إلى حوالى 1.20 مليار جنيه ، ومن أبرزها أعمال "تبطين الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديد - عملية تطوير بحيرة المنزلة" .

كما تعمل القابضة للرى والصرف فى مشروعات "حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال النقل النهرى" ، والتى تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حالياً، وبما يخدم منظومة الرى على مستوى الجمهورية .

يشار إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها تواصل العمل بمعدلات عالية وبدون توقف ، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة فى الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن

وشهدت الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدرياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية ، مع جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية ، حيث كانت تبلغ قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 نحو (70) مليون جنيه ، وتضاعفت لأكثر من (10) مرات لتصل إلى (750) مليون جنيه فى 30/6/2020 ، ومن المنتظر أن تصل الى (950) مليون جنيه فى 30/6/2021 ، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.



وتتبع الشركة القابضة للرى والصرف 3 شركات هم "الكراكات المصرية – الرى للأشغال العامة – المصرية للرى والصرف".

