شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول الزائرين لضريح ام كلثوم.. عشق فنها وسنه 6 سنوات ويحتفظ بـ7 آلاف صورة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عمر صابر" حكاية عشق تربطه بسيدة الغناء العربى "ام كلثوم" بدأت معه وهو فى عمر 6 سنوات فى المرحلة الابتدائية ، فرغم صغر سنه إلا أنه وجد داخله عشق وحب لا ينتهى لكوكب الشرق.

تحدث صاحب الـ17 عاما ، لليوم السابع، من أمام ضريح كوكب الشرق بالبساتين، حيث كان أول الزائرين لقبرها لإحياء ذكراها الـ46.

وقال أول الزائرين لضريح كوكب الشرق، إنه من محافظة الإسكندرية وحرص على القدوم لزيارة ضريح السيدة أم كلثوم لما يربطه بها من حاله عشق وحب بدأت معه وهو عمره 6 سنوات، قائلا :"الميت يسعد إذا زاره أحد سواء كان من أقاربه أو لا وأم كلثوم كانت غالية علينا كلنا مع انى مشفتهاش لكنها نموذج مشرف لمصر.

وعن حبه وعشق لكوكب الشرق رغم صغر سنه، رد أول الزائرين للضريح، قائلا :"حبها اتولد معايا وعمرى 6 سنوات وكنت وقتها فى المرحلة الابتدائية سمعت لها على أحد قنوات التليفزيون قصيدة مصر تتحدث عن نفسها ورغم أننى كنت طفل والكلام كبير على سنى ولكن تأثرت بالصوت ولما خلصت لقصيدة أسرعت للبحث عن اسم الصوت وبدأت قصتى معها".

وتابع أول الزائرين لضريحها، قائلا :"احتفظ بمكتبة ضخمة لصور وقصائد وحفلات ام كلثوم على تليفونى الخاص".