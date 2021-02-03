شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاج إسماعيل" حالة عشق لكوكب الشرق عمرها 75 عاما: بسمعها بتقوى جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحاج إسماعيل" حب وعشق اتولد داخل قلبه لسيدة الغناء العربي وهو فى المرحلة الإعدادية ، كشف عنها فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، من أمام ضريح سيدة الغناء العربى "أم كلثوم" إحياء ذكراها الـ 46.

وعن حبه وزيارته لقبر أم كلثوم ، قال صاحب الـ75 عاما: "بزور كل سنه سيدة الغناء العربى أم كلثوم وكنت بسمعها من زمان بتمتعنى حاجات الواحد لما يسمعها الجسم بينتعش".

وتابع صاحب الـ75 عاما قائلا: "غناء ام كلثوم بيقوى جهاز المناعة ومناعتى بتزيد لما بسمعها وكل سنة بزور قبرها واقرأ الفاتحة وأشوفها بقلبى كأنى بزور أمى".

وأضاف: "حبى ليها اتولد وانا فى الإعدادية وبتمثل بالنسبة ليا غذاء الروح".

