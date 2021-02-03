شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال إزالة منطقة بنى هلال بمصر القديمة، خلق سور مجرى العيون، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وخطة تطوير المنطقة الأثرية، وتعظيم الاستفادة من سور مجري العيون، ووضعه على خريطة السياحة.

يأتى ذلك بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل نقل، لتسهيل نقل الأسر لوحدات جديدة بحى الأسمرات ونقل متعلقاتهم الشخصية، خاصة أن الوحدات مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية ولا يحتاجون لأي امتعة.

وفى السياق استكملت أجهزة حى الخليفة جنوب القاهرة، رفع مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة، بمحيط مسجد المسبح، والتى تم إزالتها ضمن خطة التطوير وإنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة القديم يربط طريق صلاح سالم بمحور الحضارات.

وأزالت محافظة القاهرة 47 عقارا بمحيط مسجد المسبح، معظمها كانت آيلة للسقوط، وتستوجب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ سكان تلك العقارات، ومن المقرر أن يتم الاستفادة بالمساحات التى تم تفريغها لتوسعة الميدان وكذلك إنشاء بالكوبرى البديل وحل الأزمات المرورية بالميدان.

وتقع العقارات التى تمت إزالتها ما بين مسجد المسبح المطل على ميدان السيدة عائشة، وقرافة سيدى جلال الدين، وهما من الآثار الإسلامية، وتم نقل 132 أسرة مستحقة إلى وحدات بديلة لحى الأسمرات، كما سيتم تعويض ملاك العقارات التى تم نزع ملكيتها، وتمت إزالتها.



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إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (7)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (8)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (9)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (10)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (11)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (12)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (13)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (14)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (15)



إزالة عشوائيات خلف سور مجرى العيون (16)



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