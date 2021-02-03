شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأسترالية تختار مصريا فى منصب مستشار لجنة شئون الجاليات لمنع الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة شؤون الجاليات متعددة الثقافات لمنع الجريمة بالشرطة الأسترالية، المصرى هاني عادل نائب رئيس المجلس الاستشاري المصري – الأسترالى، فى منصب مستشار اللجنة لمدة عامين مقبلين (2021- 2023).

وقال هاني عادل نائب رئيس المجلس الاستشاري المصري – الأسترالي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا المنصب المهم، وعلى الثقة التى منحتها له الشرطة الأسترالية لتولى هذا المنصب المهم ليكون المصرى الوحيد فى هذه اللجنة الاستشارية للشرطة.

وأضاف أن المجلس يهدف لمساعدة شرطة نيو ساوث ويلز فى تحديد القضايا المهمة وتسهيل الشراكات بين الشرطة والمجتمعات غير الأصلية من خلفيات ثقافية ودينية ولغوية متنوعة تساهم في الحد من الجريمة والخوف من الجريمة.