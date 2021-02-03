شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم الاجتماع الثالث للجنة التعليم المسيحى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن لجنة التعليم المسيحى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عقدت اجتماعها الثالث، برئاسة الأنبا دانيال لطفي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد الدينية، وممثلي الرهبان والراهبات والعلمانيين.

وأضافت فى بيان لها اليوم الأربعاء، أقيمت فعاليات الاجتماع في الفترة من الأول، وحتى الثاني من فبراير الجاري، وذلك بدير الآباء الفرنسيسكان بالعمرانية، حيث تناول اللقاء أعمال اللجان المنبثقة عن لجنه التعليم وهي، لجنة إعداد المناهج، حيث عرضت اللجنة ما تم إنجازه فيما يخص الانتهاء من تحضير كتاب التعليم المسيحي للصف الأول والتاني الإبتدائي، كما وجاري تحضير كتاب الصف الثالث الإبتدائي، وكذلك أعدت اللجنة برنامجًا للفترة القادمة لتحضير باقي المراحل.

وتابعت الكنيسة، وعرضت لجنة الإعلام ما أنجزته من حيث برنامج قاعدة البيانات، والتحضير للموقع الإلكتروني للجنة، وبرنامج مسابقات الكتاب المقدس، وقدمت لجنة إعداد الخدام، تصورًا حول التنسيق مع أمناء الخدمة في الفتره القادمة، ومحاولة توحيد عرض لقاءات التعليم المسيحي على مستوى الكنيسة المحلية.

وأضافت الكنيسة، كما تناول اللقاء اقتراحات بخصوص سنة القديس يوسف، وتفعيل ذلك في مجال التعليم المسيحي، وختم نيافة الأنبا دانيال الإجتماع بشكر الجميع على محبتهم وتفانيهم في مجال الخدمة.