شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 04 فبراير 2021 إلى السبت 06 فبراير 2021 ، حيث استمرار حالة عدم الاستقرار فm الأحوال الجوية.





- يوم الخميس 04 فبراير :

انخفاض درجات الحرارة: بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندريه - تكون رعدية أحيانا دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره - كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف المنيا اسيوط - سوهاج قنا الاقصر )

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) . تكون رعدية أحيانا نش ساط رياح : علي أغلب الأنحاء .





- يوم الجمعة 05 فبراير :

أمطار متوسطة : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ) .

أمطار متوسطة : على بعض مناطق من محافظات السواحل الشماليه ( الاسكندريه - دمياط - قد تكون غزيرة بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره . كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيليه - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، قد تكون غزيرة نشاط رياح : على أغلب الأنحاء و اضطراب ، في حركة الملاحة البحريه : على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر )





يوم السبت 06 فبراير :

شبورة مائية صباحا : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة الى متوسطة : على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء و اضطراب في حركة الملاحة البحرية : على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأنه يتم تحديث التنبؤ يوميا .