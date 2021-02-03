الرئيس السيسي يستقبل سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بقصر الاتحادية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ووصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين، للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة في وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية .

قالت مصادر مطلعة بالمطار، أن الحريرى وصل على طائرة خاصة، وتم استقباله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية، وإنهاء إجراءات وصوله .