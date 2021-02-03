شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد بالوثائق حفيد أم كلثوم يفجر مفاجأة عن اسمها الحقيقى وتاريخ ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من قرية طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية، قرية السيدة أم كلثوم كوكب الشرق، فى ذكرى رحيلها اليوم، وهى الذكرى 46 لوفاتها فى 3 فبراير عام 1975، وذلك عن عمر يناهز 76 عاما، وغياب لم يفلح فى طمس تاريخها وصوتها العظيم ومواقفها النبيلة التى لا تزال موجودة حتى الآن بين وجدان الجماهير وأهاليها بالقرية.

والتقى ”الخليج 365” خالد حفيد أم كلثوم من أمام منزل كوكب الشرق بقرية طماى الزهايرة بالدقهلية، حيث قال: "فى البداية عاوز أبين مين هم أحفاد السيدة أم كلثوم، وهم أولاد شقيقها خالد وأنا منهم، وأحفاد آخرين أولاد شقيقتها، وأولادهم جميعا أحفادا لها، والآخرين أقاربها وليسوا أحفادها كما يدعون".

وفجر حفيد أم كلثوم، فى لقائه مع ”الخليج 365”، مفاجأة مدوية مؤكداً أن اسمها الحقيقي هو "أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجى"، وليس فاطمة إبراهيم سيد البلتاجى وهو فى شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، واسمها عزبة أم كلثوم ووالدها إبراهيم سيد البلتاجى.

كما فجر مفاجآة أخرى بأن الجميع يذكر أن تاريخ ميلادها أواخر ديسمبر 1898م، وهو خطأ تماما حيث أن التاريخ الحقيقي للميلاد 4 مايو 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاما وليس 76 كما يقال المؤرخون.







