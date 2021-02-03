شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تغطية 100% من الطواقم الطبية بلقاح كورونا بالقطاعين الحكومى والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تغطية 100%؜ من الطواقم الطبية بمستشفيات الحكومة والقطاع الخاص بلقاح كورونا.

وهنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على نجاح مصر المشرف فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي استضافتها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وأثنت الوزيرة على جهود اللجنة الطبية بوزارة الصحة فى وضع وتنفيذ خطة تأمين طبى على أعلى مستوى لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذى شارك به 32 دولة بالعالم، فضلاً عن التكامل بين جميع قطاعات الوزارة مما ساهم فى إنجاح التأمين الطبي للبطولة بصورة مشرفة تليق بمصر ومكانتها.. قائلة لهم: "كنتم على قدر المسؤلية وثقة القيادة السياسية في التأمين الطبي لبطولة عالمية بهذا الحجم في ظل الظروف الراهنة".

كما توجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر للفريق الطبي من الشباب القائم على تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة والذي بلغ عدده أكثر من 1000 فرد (أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين وإداريين، وموثقين)، لما بذلونه من جهود مُضنية في تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 4000 فرد من المنتخبات المشاركة في البطولة واللجان المنظمة والعاملين، منذ بدء استضافة ضيوف مصر الكرام يوم 3 يناير الماضي وحتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة أمس الأحد، وعودتهم إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.