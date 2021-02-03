شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.



