شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بدء تطعيمات لقاح كورونا فى مستشفيات الحميات والصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم الإنتهاء من تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في 22 مستشفى عزل بالجمهورية وتابعت وزيرة الصحة والسكان:"بدأنا فى تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات الصدر والحميات".

وأضافت وزيرة الصحة والسكان قي مؤتمر صحفي الآن أن التطعيمات للطواقم الطبية يتنم في 363 مستشفي بالجمهورية خلال الفترة المقبلة .

يذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف