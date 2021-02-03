شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. صرف زيادات رواتب المعلمين فبراير الجارى شاملة مكافأة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الزيادة المعلن عنها للمعلمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وكشف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: سوف تصرف الزيادات فبراير الجارى، وكذلك سوف تصرف مكافأة يناير معها باذن الله، قائلا: إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات إصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير التعليم: صرف الزيادات المالية للمعلمين فبراير الجارى شاملة مكافأة يناير

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الزيادة المعلن عنها للمعلمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.



وكشف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: سوف تصرف الزيادات فبراير الجارى، وكذلك سوف تصرف مكافأة يناير معها باذن الله، قائلا: إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات إصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

محمد شاكر أمام النواب: إزالة فورية لأعمدة الإنارة المارة بالمناطق الخطرة

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن بينها خطة للربط مع ( ليبيا - السودان ) بقدرة 80 ميجا وات، مضيفاً : نطمح ان نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات وخلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 الي 300 ميجا وات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر، إننا نطمح كذلك للربط بشرق افريقيا، لتكون مصر بوابة الانتقال لصادرات إفريقيا من الكهرباء إلى أوروبا، وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي، وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور، لافتا إلي أن هناك دراسة للربط الثلاثى المصرى اليونانى القبرصى، وهناك أمر جدى فى هذا المجال، ونطمح أن يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا .

الحكومة: قطاعات التعليم والصحة والنقل خاضعة للدولة ولا نية لخصخصتها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية غدا وانخفاض 6 درجات بحرارة الجو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة الطقس غدا الخميس، والذى سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الخميس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء .

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ) .

وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - پلي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

إشادة روسية بالإجراءات الأمنية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ

كشفت مصادر بالطيران المدنى، أن الوفد الأمنى الروسى أشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطارى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى ختام جولته التفقدية التى استمرت لمدة 6 أيام، اطلع خلالها علي آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التى تتبعها سلطات الطيران، لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأضافت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي، أشاد بمنظومة كاميرات المراقبة التي تم تنفيذها علي أسوار المطارات بالكامل، وزيادة السعة التخزينية لها لـ30 يوما بدلا من 7 أيام، وكذلك استخدام الكاميرات الحرارية داخل أرض المهبط بالمطارات، لرصد أى أعمال على مسافات كبيرة، كما أشاد بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات " الكاترينج " بكلا من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها

النيابة العامة تتسلم قرار هدم عقار فيصل المحترق لبنائه بدون ترخيص

تسلمت النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات قرار تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

الكهرباء: تأهيل محطات التوليد القديمة للمساهمة فى تقليل الفقد الكهربائى

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع أجرى إحلالا وتجديدا لشبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة، بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022)، وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وقال حمزة، إنه يجرى استخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء، وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.