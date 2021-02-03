شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية فى مستشفيات العزل بالجمهورية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة الصحة حول إعلان تفاصيل نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال أن نسبة الإشغال فى أجهزة التنفس الصناعى بمستسفيات العزل.

كان الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد قال إن وزارة الصحة والسكان قامت بمجهود رائع في تنظيم مونديال كرة اليد وتابع:"نجحنا بتقدير ممتاز فى تنظيم البطولة.

وأصاف الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن الاتحاد تلقى اشادات كبيرة من الدول المشاركة في البطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة إن بطولة كأس العالم لكرة اليد كانت تحدى كبير في طل وجود جائحة كورونا وتابع : عملنا بطريقة الفول بابلز الفقاعة المغلقة امنع اى عدوى وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ان 31 دولة شاركت في البطولة.