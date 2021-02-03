شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء أمام النواب: إزالة فورية لأعمدة الإنارة المارة بالمناطق الخطرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن بينها خطة للربط مع ( ليبيا - السودان ) بقدرة 80 ميجا وات، مضيفاً : نطمح ان نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات وخلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 الي 300 ميجا وات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر، إننا نطمح كذلك للربط بشرق افريقيا، لتكون مصر بوابة الانتقال لصادرات إفريقيا من الكهرباء إلى أوروبا، وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي، وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور، لافتا إلي أن هناك دراسة للربط الثلاثى المصرى اليونانى القبرصى، وهناك أمر جدى فى هذا المجال، ونطمح أن يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا .

وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء، استعداد الوزارة لبذل كل الجهد لتحسين الخدمة وجودة الطاقة نحن مستعدين له مهما كانت التكلفة، لافتاً إلي أن هناك خطة بالفعل للتعامل مع تحسين وجودة الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأثار الوزير، أزمة عمود الكهرباء داخل حوائط أحد المنازل، مؤكدا أنه نوع من أنواع المخالفات، حيث أن العمود كان قائما، موضحا أنه تم بعد ذلك بناء البيت عليه، إلا أنه تم التعامل معه.

وأكد الوزير التعامل مع كافة المخالفات، ومن بينها أعمدة الإنارة التى كانت تمر فى مناطق خطرة، مشيرا إلى أنه تم إزالتها بالكامل.



الاستماع لبيان وزير الكهرباء



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية



النائب أحمد مهنى



النائب إيهاب الطماوى



النائب إيهاب منصور



النائب حسام عوض



النائب خالد مشهور



الوزير محمد شاكر



جانب من الجلسة العامة (2)



جانب من الجلسة العامة



جانب من الجلسة



رئيس مجلس النواب



على هامش الجلسة العمة اليوم



مجلس النواب (2)



مجلس النواب



محمد السلاب



منصة مجلس النواب



وزير الكهرباء بالمجلس



وزير الكهرباء يستعرض بيان الوزراة