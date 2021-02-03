شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية غدا وانخفاض 6 درجات بحرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة الطقس غدا الخميس، والذى سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الخميس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء .

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ) .

وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - پلي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

و يشهد اليوم الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.