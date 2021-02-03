شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير رومانيا الشراكة بمجالات التصنيع المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع، بشأن تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية فى العديد من مجالات الصناعة.

فى هذا الصدد، أكد التراس، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبوخارست، من خلال اللجنة المصرية الرومانية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح الفريق التراس، أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التى اتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع، ووفد كبري الشركات الرومانية، خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات، والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية، وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية، مشيرا إلى بحث اشتراك الشركات الرومانية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية، وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه، أكد سفير رومانيا، أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات، جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية، لتعزيز التعاون المشترك، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية، وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد ميهاي ستيفان ستوبارو، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع، لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.