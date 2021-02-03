استمارات الثانوية الأزهرية 2021.. ما الفئات التي يحق لها التسجيل من الطلاب في الخارج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأت المناطق الأزهرية صباح الأربعاء، تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2020، إلكترونيا ويدويا، لمدة 21 يوما.

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

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بالرابط.. بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020\2021

خصص قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام واتس آب لتلقي أي مشكلات خاصة بتسجيل استمارات الشهادة الثانوية، التي بدأت صباح الأربعاء، إلكترونيا ويدويا، لمدة 21 يوما.

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

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الأزهر يخصص أرقام واتساب لحل مشكلات تسجيل استمارات الشهادة الثانوية

وينشر الخليج 365 الفئات التي يحق لها تحرير الاستمارات من الطلاب "أبناؤنا في الخارج"، الدارسين بالأزهر نظام السنة الواحدة، وهم كالتالي: