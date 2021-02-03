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وزيرة الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المنتظر استلام شحنات جديدة من لقاحات فيروس المستجد خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أن نتسلم هذا الشهر جرعات كبيرة جدًا من اللقاح تغطي 100% من الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، وحتى العاملين في القطاع الخاص.

ولفتت إلى بدء تطعيم جميع الأطقم الطبية بـ 363 مستشفى على مستوى الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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