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أخبار جيدة.. وزيرة الصحة تكشف تطورات الوضع الوبائي لكورونا في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائي للموجة الثانية من المستجد في مصر.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض متواصل، مضيفة: "المنحنى الوبائي يقل وكلنا نشعر بذلك ليس فقط أرقام وزارة الصحة".

ولفتت إلى وجود سعة سريرية كبيرة متاحة أمام المصابين، إذ تشغل الحالات المصابة 30% فقط من أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل البالغة 22 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأضافت "زايد" أن الوزارة لديها سعة سريرية كبيرة بأجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة بالمستشفيات، فضلًا عن متابعة المرضى بالعزل المنزلي بصفة دورية، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وقالت إنه يتم تقديم 100% من التحاليل والعلاج مجانًا لمرضى فيروس كورونا، متابعة "مصر كبيرة وقادرة على مواجهة الوباء".

وشددت على أن دعم وزارة الصحة خلف وزارة الشباب والرياضة لها أسباب كثيرة منها أننا نتمنى أن يكون هناك على المدى الطويل الاهتمام بأنشطة الوزارة والاتجاه لحياة رياضية أخرى لأننا شعب شاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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