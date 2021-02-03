زكاة الزروع والثمار ونصابها.. 6 شروط وأحكام يوضحها علي جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كـتب- عـلي شـبل:

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز، وصولا إلى فقه الزكاة.

وفي سادس حلقات فقه الزكاة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أحكام زكاة الزروع، مؤكدا أن هناك 6 شروط لوجوب زكاة الزروع وهي:

1- الإسلام .

2- الحرية .

3- الملك التام.

4- النصاب .

5- مما يستزرعه الآدميون: (فإن نبت بنفسه بغير استزراع فلا تجب فيه زكاة)

6- أن يكون قوتا مدخرًا : (أي صالحا للادخار كالحنطة والشعير والعدس والأرز فإن كان مشمش أو طماطم مثلا فلا تجب).

زكاة الثمار :

ولا تجب الزكاة إلا في ثمرتين عند الشافعية هي التمر، والعنب، وشروط وجوب الزكاة فيهما هي نفس شروط وجوب الزكاة في المواشي عدا شرطي الحول والسوم.

نصاب الزروع والثمار :

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق : من الوسق مصدر بمعنى الجمع؛ لأن الوسق يجمع الصيعان، ومقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان.

والزكاة فيما بلغ هذا النصاب بحسب السقية، فإن سقى الزرع بماء السماء : وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها ففي هذه الأراضي التي تسقى بهذا الشكل العشر، وإن سقيت بدولاب، بضم الدال وفتحها، وهو ما يديرها الحيوان أو سقيت بنضح من نهر أو بئر بحيوان، كبعير أو بقرة، نصف العشر، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر.

ملاحظة شروط وجوب الزكاة الثابتة هي أربعة أشياء (الإسلام ـ والحرية ـ والملك التام ـ والنصاب).