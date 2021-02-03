شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف جنوب فرنسا يستقبل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الجديد بچنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بچنيف، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلفا للسفير علاء يوسف، الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى اليونسكو.