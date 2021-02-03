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أسقف جنوب فرنسا يستقبل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الجديد بچنيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بچنيف، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلفا للسفير علاء يوسف، الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى اليونسكو.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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