شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصرالأفريقي» يطلق استمارة ورشة صناعة الفيلم في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استمارة المشاركة في ورشته السينمائية الأفريقية «ورشة صناعة الفيلم القصير» والتي يديرها هذا العام المخرج سعد هنداوي من مصر والذي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: ( السفاح – الوان السما السابعة – حالة حب ) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه على العديد من الجوائز الدولية .

وقال سيد فؤاد، رئيس المهرجان، استمارة المشاركة تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم اليها أن يكون له عمل واحد على الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات المهرجان لدورها في صناعة أجيال جديدة من مبدعي السينما في القارة الأفريقية وقد بدأت منذ الدورة الأولي بقيادة كل من المخرج رضا الباهي من تونس والسيناريست هاني فوزي والمخرج سمير سيف ومدير التصوير كمال عبدالعزيز من مصر، ثم تولي قيادتها من الدورة الثانية وحتي السابعة المخرج الأثيوبي الكبير هايلي جريما وحقق نجاً كبيراً وتخرج من ورشته العديد من صناع الأفلام الذين أصبحوا الأن مخرجين متميزين وحصل أغلبهم على جوائز عالمية، كما أدار الورشة في الدورة الثامنة المخرج الكبير خيري بشارة