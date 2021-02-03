محافظ المنيا يكرّم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد  

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرّم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي بعنوان «النساء في القران» ،حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة على مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي.
جاء ذلك بحضور على عبدالحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.
قال المحافظ، ان الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.
هناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معرباً عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو إلى التسامح، كما تهدف إلى القضاء على الأفكار الهدامه وتسعي لاعمار الوطن.
وجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.
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