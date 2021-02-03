شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرّم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي بعنوان «النساء في القران» ،حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة على مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي.

جاء ذلك بحضور على عبدالحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.

قال المحافظ، ان الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

هناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معرباً عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو إلى التسامح، كما تهدف إلى القضاء على الأفكار الهدامه وتسعي لاعمار الوطن.

وجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.