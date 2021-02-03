شكرا لقرائتكم خبر عن شروط صرف الـ100 جنيه شهرياً للأمهات الحوامل والمرضعات على بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نرمين أحمد، مسؤول متابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن، عن تفاصيل برنامج الألف يوم الذي تواصل الوزارة تقديمه لصغار الأمهات الحوامل والمرضعات.

وقالت في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، يتم الاستمرار في تقديم هذه المبادرة.

وقالت أن برنامج «الألف يوم» الذي يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، يتم خلاله صرف نقاط إضافية للثورة الغذائية لهم بقيمة 100 جنيه شهرياً والمتابعة الصحية للأطفال والأم نفسها.

وتابعت أن شروط البرنامج أن يكون للأم طفلان بحد أقصى وعلى أن تقدم الأم لأطفالها التطعيمات الصحية الموجودة في مراكز الصحة، بالإضافة إلى استخدامها وسائل تنظيم الأسرة، وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف أول ثلاث سنوات في حياة الطفل، أي الـ1000 يوم الأولى.

وقالت إنه تم دعم 41 ألف أم خلال عام 2019/2020 بتكلفة 65 مليون جنيه، متابعة أنه يجب أن تتقدم الأم لطلب من الوحدة الاجتماعية، ويكون هناك ربط بين وزارة التضامن والتموين في إضافة النقاط لصغار الأمهات.