شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «تحيا مصر المنصورة» للاستغلال الأمثل لأراضي الدولة في المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية، الأربعاء، إطلاق مشروع (تحيا مصر المنصورة)، بناءً على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وتوجيهاته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في كافة المحافظات وخاصة مع عدم وجود أراضي داخل عواصم المحافظات صالحة لإنشاء مساكن جديدة ومع سياسة الدولة في المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية الحالية والعمل على زيادتها.

تضمن اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لتفيذ المشروع، والذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوي الجمهورية.

وقال وزير النقل، إن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لإستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، مضيفاً أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة اخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي حيث خرجت العديد من الادباء والمفكرين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التي لها اراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية)، مشيرا إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي.فضلا عنان المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروعات التالية ( مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ،ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا

و اوضح الوزير ان هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير ( تحيا مصر المنصورة )كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم اهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب، لافتا إلى أن الوزارة

حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها، وأن مشروع «تحيا مصر المنصورة» سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية على أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

وأوضح أن مشروع «تحيا مصر المنصورة» سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس على أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع. أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والاراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول على رضاه. مشيرا إلى أن المنصورة خرج منها المثقفين والادباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية.

وأشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع الهام، حيث يضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة وأنه سيمثل نقلة كبيرة للأهالي وأن المشروع يليق بمكانة محافة الدقهلية مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.

إطلاق «تحيا مصر المنصورة» بعد تصديق الرئيس للاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لخدمة المواطنين

إطلاق «تحيا مصر المنصورة» بعد تصديق الرئيس للاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لخدمة المواطنين

إطلاق «تحيا مصر المنصورة» بعد تصديق الرئيس للاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لخدمة المواطنين

إطلاق «تحيا مصر المنصورة» بعد تصديق الرئيس للاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لخدمة المواطنين