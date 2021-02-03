شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم تعلن جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة الافتراضي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم أعمال الإجتماعات الإفتراصية للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الافارقة في الدورة العادية ٣٨ على مدي يومين برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور ،عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك تمهيدا للقمة رؤساء الدول الأفريقية الإفتراضية العادية ٣٤ يومي ٦و ٧ فبراير الحالي عبر خاصية الفيديو كونفرانس لأول مرة أيضا نظرا للظروف الإحترازية التي فرضها الوقاية من فيروس كوفيد ١٩.

وقالت السفيرةً الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أن جدول أعمال المجلس التنفيذي اليوم وغدا يشمل بحث تقرير الدورة العادية الحادية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته ،والتقرير عن استجابة الإتحاد الأفريقي لجائحة كوفيد 19 في أفريقيا،التقرير المرحلي عن تشغيل مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة، تقارير اللجان الفرعية واللجان المتخصصة للمجلس التنفيذي، وتقرير الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر ،وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات في المنظومة الدولية ،وتقرير عن اجتماع التنسيق النصف السنوي الثاني المنعقد في 22 أكتوبر 2020، بحث مشروع جدول الأعمال للدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، واعتماد مقررات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي، وإنتخابات المفوضية الإتحاد وتشمل إختيار وتعيين ست مفوضين، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي الإستشاري لمكافحة الفساد، وستة أعضاء في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، وأربعة قضاة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس لجامعة أفريقيا .