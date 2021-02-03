شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع لحوم وألحفة على 50 أرملة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، توزيع لحوم و«ألحفه فايبر» على 50 من الأرامل، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع، والعميد عصام حندولة مدير فرع الأورمان كفرالشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين أنه وجه المسئولين بالمحافظة والإدارات المعنية ،وإدارة شؤون المجتمع، بحصر الحالات المستحقة للمساعدة، لبدء صرف المساعدات المالية والعينية، مشيداً بجمعية الأورمان على ما تقدمه من دعم ومساعدات للمحتاجين.

وأضاف العميد عصام حندولة، مدير فرع أورمان كفرالشيخ، عن بدء توزيع 27 الف طن لحوم مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة ومتضررى العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ،لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار محمد شاهين، نائب مدير فرع الأورمان كفرالشيخ، إلى أنه تم وضع خطة للتوزيع حتى 11 مارس المقبل، خلال فترة الأمطار والركود التجاري لتعويض بعض الأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

توزيع لحوم والحفه علي الأرامل بكفرالشيخ

توزيع لحوم والحفه علي الأرامل بكفرالشيخ