شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمنيا القمح بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة مليار و82 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سنهوا بمنيا القمح، والذي يشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية 8 آلاف م3 /، ومحطتي رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 210 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقري المجاورة، وذلك في إطار جولته لمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وقدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه، عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالروافع بلغت 60%، ونسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة وصلت إلى 35%، وشبكات الانحدار إلى 55 %، وأنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع، لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

من جانبهم قدم أعضاء برلمان شباب الشرقية، الشكر لمحافظ الإقليم، لإتاحة الفرصة لهم لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف والصحي، والطرق، والاستماع من المسئولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حده، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات حقيقية، يمثل امتدادا لما ينفذ من مشروعات قومية على مستوى الجمهورية.