شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة البدرشين لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمركز واستعراض الخدمات المقدمة ودورة العمل المميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات للحصول على الموافقات في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والتوسع في خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

كما تابع نائب المحافظ، انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجها بالإسراع في معدلات الانجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة البدرشين بشأن تنفيذ مشروع تطوير أداء خدمات المواطنين بمحافظة الجيزة وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات.