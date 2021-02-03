شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح محطة الصرف الصحي لمدينة قفط بتكلفة 200 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، محطة الصرف الصحي لمدينة قفط بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، وتخدم 120 ألف نسمة من أهالي المركز.

وأشاد «الداودى»، بحجم المشروعات التنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة قنا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن محطة الصرف الصحي لقفط تعالج 25 ألف متر مكعب مياه يوميا، في إطار توجيه القيادة السياسية بتعمير وتنمية صعيد مصر، وتسخير كافة الإمكانات لتطوير وتأهيل المرافق الخدمية.

افتتاح محطة قفط للصرف الصحي

افتتاح محطة قفط للصرف الصحي

وأشار إلى أنه سيجري افتتاح محطة الصرف الصحي لمدينة نقادة بغرب محافظة قنا، ضمن فعاليات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.