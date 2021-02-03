شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حالتين من مصابي كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي قفط التعليمى في قنا عن تعافي وخروج حالتين من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير المستشفي، أن خروج الحالتين من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٨١ حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أبوالحسن الشاذلي نائب مدير المستشفى للشئون الفنية، أن جميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامتهم، مشيدا بدور الدكتور محمد حسين صالح المشرف الطبى على المرضى بالمستشفى.