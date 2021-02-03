شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بفندق سوفيتل الكرنك بالأقصر، المقام تحت رعاية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة والمؤسسة الدولية للعلوم والتنمية بالأقصر في الفترة من 3-4 فبراير الجاري.

ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور نوبي الغزالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وممثل المؤسسة الدولية للعلوم والتنمية بالأقصر، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة بجامعة أسوان ورئيس حلقات النقاش بالمؤتمر.

ويحضر المؤتمر كوكبة من العلماء، ومنهم: الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والأستاذ الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي والأستاذ الدكتور صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر. كما يشارك مجموعة من المشاركين بالمؤتمر بالأبحاث العلمية .ويدور هذا المؤتمر حول محور الطاقة بأنواعها وتقليل استهلاك الطاقة والهندسة الإنشائية.