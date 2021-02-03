«وكيل صحة قنا» يشهد حزمة تدريبات للتمريض بهدف تحسين الأداء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، التدريب عن حزمة رعاية أساسية للتمريض، والذي عقدته إدارة التمريض بالمديرية بقيادة أسماء رمضان مدير إدارة التمريض، وبحضور مسؤولي الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وذكر «تاوضروس» أن التدريب ضم عقد دورتين لأفراد هيئة التمريض ومسؤولي التمريض بالإدارات من ممرضة الوحدات ورئيس تمريض الوحدات ومشرف تمريض الإدارات والتي يستمر التدريب بها حتي 12 فبراير والذي يهدف إلى تقديم العديد من الأنشطة الهامة لتحسين الأداء لدي تمريض المحافظة من أهمها برامج الأمومة والطفولة، وبرامج تنظيم الأسرة، وبرامج التطعيمات ، والانعاش القلبي الرئوي ، ومهارات الاتصالات بالإضافة إلى التدريب على جميع الأعمال الإدارية وجميع مهارات الرعاية الأساسية وحضر التدريبات مديري الإدارات المسؤولة عن تلك التدريبات.

وكيل صحة قنا يشهد تدريب التمريض

وكيل صحة قنا يشهد تدريب التمريض

وذكرت رمضان أن حزمة التدريبات التي يتم تنفيذها تسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء المهني لدي فريق التمريض ورفع مستوي الأداء لديهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتحية والتقدير لفريق التدريب من الوزارة على إمدادهم بتلك الحزمة الهائلة من التدريبات والتي تصب في تحسين قطاع الصحة بالمحافظة، وكذلك الشكر لفريق المتدربين الحضور على دورهم الهام أثناء أداء عملهم بالإدارات.

وكيل صحة قنا يشهد تدريب التمريض