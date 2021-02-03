شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تخفيف الملابس وأمطار رعدية.. تحذير من «الأرصاد» بسبب طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو بداية انتهاء الموجة الحارة من الطقس، والتي عانت منها أنحاء البلاد خلال الثلاث أيام الماضية.

وأشارت في إتصالها الهاتفي مع قناة إكسترا نيوز إلى أن بداية من غدا سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بحوالى خمس إلى ست درجات، وتابعت أن الارتفاع في درجات الحرارة يعتبر مؤقتاً، ناصحة بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وتابعت أنه بداية من اليوم تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء اليوم.

وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، حيث أنه بدءً من غداً الخميس ستشمل معظم أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناطق الداخلية من القاهرة والوجه البحرى والصعيد تكون فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.