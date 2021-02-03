ضبط شخصين بحوزتهما 90 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شخصين حال استقلالهما سيارتين بمنطقة محر بك في الإسكندرية، بحوزتهما 90 طربة حشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابي مكون من (شخصين، مقيمين بمحافظة أسيوط) تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما (90 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي– 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.