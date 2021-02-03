فيديو.. تشطيب الواجهات الخارجية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم 20 برجا من بينهم البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا.

وأظهر الفيديو الاقتراب من تنفيذ الواجهات الخارجية لأحد الأبراج، حيث تنفيذ المنطقة المركزية الشركة الصينية CSCEC بقيمة استثمارية تصل لـ3 مليارات دولار.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة داخل الحي الحكومي، مؤكداً خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.