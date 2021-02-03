شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة والصيد الجائر بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى بالسيد اللواء عمرو حفني، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الإجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديري المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسؤولي جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر «هيبكا»، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعًا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.