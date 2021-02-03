شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال قافلة حياة كريمة في قرية ذخيرة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القافلة الطبية المجانية، اليوم الأربعاء، أعمالها بقرية ذخيرة بمركز بلاط في الوادى الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، وتم البدء في تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، في ظل أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف، أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز بلاط لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.