شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة على منصات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة البيئة العالم الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، والذي يحتفل به العالم كل عام في الثاني من فبراير، حيث يوافق هذا التاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضي الرطبة، وكان ذلك في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسار بإيران بهدف حماية الأراضي الرطبة ومواردها والخدمات التي تقدمها للبشرية مستوى العالم ويحمل احتفال هذا العام 2021 شعار (المياه والأراضي الرطبة والحياه – لا ينفصلون)، وذلك في إشارة إلى أهمية المياه والأراضي الرطبة لبقاء الحياة على كوكب الأرض.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاحتفال من خلال منصات التواصل الاجتماعى يهدف إلى التعريف بالمحميات المصرية المعلنة كمواقع أراضي رطبه عالمية أو تلك التي تضم مناطق أو أراضي رطبة أخرى للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والإنسان.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الأهمية البيئية للأراضي الرطبة ترجع إلى كونها مناطق انتقالية بين الأنظمة البيئية الأرضية والمائية والتي تؤدى العديد من الوظائف لخدمة البشرية مثل تنقية المياه وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل الأسماك وبعض الأنواع البحرية فضلاً عن اعتبار النظم البيئية للأراضي الرطبة أحد أهم البالوعات الطبيعية وخزانات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي لها دور كبير في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.