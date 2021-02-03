شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون يتابع تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، لمتابعة أعمال تلقي طلبات المواطنين للتصالح وتسديد مبلغ الجدية داخل، وذلك قبل إنتهاء المدة القانونية المحددة والمقرر لها أواخر شهر مارس القادم.

وأكد «سرور» أن المركز التكنولوجي والوحدات المحلية يواصلون تلقي وإستلام طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية، على أن يُسدد المتقدم 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.