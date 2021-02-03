شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر برفع تشوينات فرز القمامة بأرض فضاء بالطريق الدائري لمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، برفع تشوينات فرز القمامة المتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح، والتي تم الإنتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة، ليأمر رئيس المدينة برفعها فوراً حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي على نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.