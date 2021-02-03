شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تزور محافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية لمتابعة عدد من الموضوعات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، محافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى بمحافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما ستتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستلتقى خلال جولتها بمسؤولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر «هيبكا»، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من السادة نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.