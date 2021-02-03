شكرا لقرائتكم خبر عن راشد: لا تهاون فى إغلاق أى منشأة تمثل خطراً على المواطنين ولا مجال للمتقاعسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشأت والوحدات التي يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلاً منها.

جاء ذلك خلال إجتماع عاجل قده برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أي منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل في حال عدم إستيفاءها للإجراءات القانونية.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة على المنشأت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على إلتزامها بإشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادى الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولاً بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التي صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشأت الأيلة للسقوط حتى لا تشكل خطراً على المواطنين.

وأمهل أصحاب المخازن والمحال مدة قدرها 15 يوماً و«شهراً للمصانع» المتواجدة بالمناطق الصناعية لإستيفاء لإشتراطات الحماية المدنية.

كما كرر مناشدته لمواطنى المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديداً على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلاً لدورهم المجتمعى في القضاء على تلك الظواهر .