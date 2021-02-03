شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار الأسمرات.. تفاصيل إنشاء مشروعات متكاملة الخدمات بالمحافظات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يعمل على مراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، بالإضافة إلى وضع خطة مُحكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى، وتوفير كل الخدمات اللازمة للمعيشة، فضلاً عن توفير فرص العمل.

وأضاف «صديق»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع على غرار الأسمرات في 14 محافظة، لافتًا إلى أنه اليوم تم صب أول خرسانة في أول مشروع في محافظة السويس.

وأكد مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه لابد من التخطيط العمراني الجيد، والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي هدفها راحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن أنه تم تشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.