شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمشتول السوق، وبالتنسيق مع لجنة من مجلس مدينة مشتول السوق، حملة مشتركة على المنشآت الطبية الخاصة بالمدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمستشفي خاص بمدينة مشتول السوق تعمل بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفي بكامل محتوياتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.