شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُحقق التوازن بين العمل والحياة الأسرية؟ استشاري نفسي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عدة نصائح لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وأوضح استشاري الطب النفسي خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه يجب التوافق بين الزوجين حول مواعيد العمل لتجنب أي مشاكل مستقبلية ولإعطاء مساحة لكل منهما والتنازل قدر المستطاع.

وحذر من وضع طموحات أعلى من قدر الإمكانيات المتاحة حاليًا، مضيفا: «بعض الناس تضع طموحتها أعلى من إمكانيتها بكثير لذلك تشعر دائما بالاكتئاب والإحباط».